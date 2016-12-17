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В МО срубят ель для установки на центральной площади
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Декабря 2016, 02:03
Елку, которая достигает 30 метров, срубили сегодня в Истринском районе. Зеленая красавица будет направлена в столицу для размещения на Соборной площади Кремля.
Выбирали главную елку по размерам и внешнему виду: цвету хвои и форме кроны. Высота елки должна быть около 30 метров, а возраст 80 лет.
Как сообщили в пресс-центре московской администрации, в выборе елки принимали участие сотрудники лесхоза, транспортники, деятели культуры.
В 2016 году специалисты выбрали елку, которой больше 100 лет.
Организаторы праздничных мероприятий вовсю готовятся к встрече праздничного дерева в кремле. 17 декабре на поезде елку отвезут в столицу.
Новогоднюю красавицу, как правило, перевозят через Спасские ворота, которые открываются лишь в самые торжественные моменты.
Стоит отметить, что 4 года назад их открыли на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
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