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В МО популярен сервис оплаты коммунальных счетов через интернет
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Декабря 2016, 02:04
В МО пользуется спросом сервис оплаты коммунальных счетов через интернет. Число клиентов, использующих мобильную программу МосОблЕИРЦ составляет 25 000. О чем рассказали в пресс-центре главы администрации МО Дмитрия Пестова.
При помощи этого сервиса люди могут оплачивать коммунальные услуги с любого девайса. Программа областного регистрационного центра дает возможность отправлять показания со считывающих устройств либо обращаться за помощью к специалистам в режиме онлайн.
По распоряжению главы областной администрации Андрея Воробьева сейчас в регионе проводятся мероприятия по улучшению качества оказания услуг гражданам. Для комфортного пользования услугами абонентам откроют доступ к приложениям, личному кабинету на портале. Личный кабинет – это самый простой вариант оплаты счетов. В нем числится 225 000 абонентов. Эти приложения позволяют уменьшить очереди в офисах, направить усилия служащих на улучшение точности расчетов.
Программа доступна в Google Play и iOS.
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