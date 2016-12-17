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Людей в МО готовят к раздельному сбору отходов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Декабря 2016, 02:04
В МО выбраны основные муниципальные образования, в которых жителям придется выбрасывать отходы на два мусорных бака. О чем сообщил глава Минэкологии Александр Коган.
Как отметил Коган, ведомство работает над программой по сбору мусора, которая прорабатывалась с учетом полноценной переработки мусора, что позволит через 10 лет уменьшить объем полигонов до 50 процентов.
Кроме создания 11 объектов по сбору, переработке и распределению мусора в области будет реализована программа по распределению твердых отходов в два контейнера. Стартует она в тринадцати крупных муниципалитетах - Волоколамске, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Дубне, Мытищах, Ивантеевке, Ногинске, Балашихе, Шатуре, Домодедове, Озерах и Подольске, рассказал чиновник.
В регионе произойдут и другие масштабные изменения отметил чиновник. В регионе сократится число свалок мусора, на которых сбрасываются тонны мусора. Вместо 39 полигонов в регионе, которые существуют более 3 лет, в 2019 году в регионе начнет работать 11 объектов по уничтожению мусора.
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