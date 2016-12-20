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В МО стартовала перезагрузка библиотек
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Декабря 2016, 02:50
В Подмосковье стартовал проект по обновлению библиотек. 1085 областных библиотек намерены трансформировать в комфортные места для разных целей. Библиотеки должны превратится в культурные центры области.
Библиотеки станут местами, где можно пообщаться, поиграть, почитать. МО станет должно стать самым образованным регионом.
Для проекта выбрали трех участников – в Одинцово, Химках и Вербилки. От участников должны были прийти предложения по трем категориям. Перед участниками поставили цель интегрировать интерьер в любое помещение с учетом особенностей фасадов зданий, пояснил главный архитектор МО Михаил Хайкин.
Библиотеки переоборудуют заново. К слову, одним ремонтом не обойдутся. Для того, чтобы сделать помещения комфортными, был разработан специальный проект. На новых объектах можно будет организовать литературный вечер.
Как пояснил представитель студии Kidz, которая разрабатывает проект, в РФ есть библиотеки, работающие иначе. Они иначе подходят к людям, там проводятся культурные мероприятия, выступают спикеры.
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