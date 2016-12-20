22декабря 2016
четверг
|
В МО через два года построят новый торговый комплекс
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Декабря 2016, 02:53
Созданием нового торгового комплекса с паркингом намерены заняться в Долгопрудном в начале года. Стройка завершится к концу 2018 года.
Сообщается, что градостроители в регионе утвердили дизайн проекта, который украсит город. Проект может обойтись в 1,3 миллиарда рублей.
Трехэтажка появится на Лихачевском проспекте. Завершенность и теплые цвета сделают объект идеальным объектом жилой застройки. Стройка начнет в начале следующего года.
В городе сегодня недостаточно торговых площадок – только 80 квадратов на 1000 жителей. Новый комплекс станет хорошим местом для осуществления покупок и для отдыха.
В комплексе будет открыто много разных магазинов, включая супермаркет на 2000 квадратов, и детскую зону. В целом комплекс займет 9000 квадратов.
Территория вокруг комплекса будет облагорожена со всеми требования ландшафтного дизайна – создадут зону отдыха и посадят зеленые насаждения
Кроме того, в городе решат проблему со стоянками, которые используют как посетители, так и жители. Будет организована стоянка на крыше.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода 0 +2
вечером 0 -2 ночью -1 -3
Котировки
Партнеры