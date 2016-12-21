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В МО продолжат борьбу против сосулек
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2016, 01:17
В МО продолжат борьбу с сосульками на зданиях, о чем сообщает пресс-центр областной Госжилинспекции.
В Подмосковье штраф в размере 250 000 рублей могут наложить на один из ДУКов, потому что он не справляется со своими должностными обязанностями и не обслуживает должным образом дома. С крыши дома в Сергиевом Посаде длительное время не убирали сосульки.
Как сообщили представители жилищной инспекции, сотрудники ведомства выехали проинспектировать дом после заявки о намокании торца стены в квартире. Во время инспекции была выявлена наледь по всей крыше, а сосульки достигли окон второго этажа. Инспекторы сообщают, что независимо от причины обращения, в течение всей зимы они будут отслеживать уборку крыш и козырьков в подъездах от сосулек.
В ходе проверки представители инспекции начли уголовное разбирательство, которое повлечет уплату компанией штрафа в сумме 150 000 рублей. В суде будет рассмотрен факт оперативной очистки крыш от сосулек. Тогда ДУК не придется выплачивать штраф.
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