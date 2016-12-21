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В Химках лучше всего подготовились к Новому году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2016, 01:20
В МО подвели результаты областного конкурса "Свет Подмосковья". Самая лучшая иллюминация размещена в Химках. Конкурс проводится при поддержке областного энергетического ведомства, Мособлсвета, управления архитектуры в регионе. В конкурсе приняло участие 100 заявок из 29 городов региона. О чем и рассказал канал «360».
Результаты конкурса оценивали специалисты в дизайне и световой технике.
Как рассказала глава комбината по озеленению города Ольга Смирнова, для того, чтобы украсить Химки к празднику, на улицах и в парках задействованы различные световые конструкции. Ольга Смирнова отметила, что на комбинате используемое оборудование пытаются обновить и улучшить. В текущем году осветительные элементы были добавлены на Аллею любви, кроме поменялись и другие элементы. Сотрудники комбината благодарны за то, что их труды не прошли даром.
В региональном Доме правительства обговорили планы по проекту «Новый свет» в следующем году. Сегодня в области открыта экспозиция "Свет Подмосковья".
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