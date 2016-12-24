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МО своевременно подготовит все объекты к ЧМ-2018

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Декабря 2016, 02:53

Все спортивные сооружения, которые будут использоваться для проведения ЧМ-2018, будут открыты своевременно. О чем сообщил глава ведомства спорта в регионе Роман Терюшков. Сейчас в регионе прорабатывают документы 11 спортплощадок, на которых будут тренироваться сборные. Все объекты будут готовы в срок.
Терюшков пояснил, что сначала площадки были выбраны, а после был разработан график. Этот график реализуется каждый день. Анализ плана свидетельствует об отсутствии опозданий МО. Если бы регион не укладывался в сроки, то к нему применили бы дополнительные меры.
По утверждениям чиновника, в администрацию часто приходят сообщения с требованиями ускориться, однако такая ситуация вполне типична.
Как пояснил Терюшков, система переписки существует. В письмах часто делается акцент на важности предстоящего события. Сейчас все работы по 11 мероприятиям проходят по графику.
Активно ведутся работы в Кратове. 10 спортплощадок находятся в стадии проектировки.


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