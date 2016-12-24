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"Доступная среда" в МО обойдется в 870 миллионов рублей

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Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 24 Декабря 2016, 03:05

Обладминистрация намерена поддержать инициативу и выделит в следующем году 870 миллионов рублей. О чем стало известно от представителей пресс-центра администрации. Ранее на реализацию инициативы предоставляли 558 миллионов рублей.
Благодаря проекту более доступными стали сто детсадов, образовательных и спортивных сооружений, медицинских учреждений. В 2017 инициативу продолжат. В ходе программы не только объекты становятся доступными, но и обслуживание людей с ограниченными возможностями. В регионе задействованы операторы, которые контактируют с глухими, социальные объекты снабжаются специальной техникой, покупаются компьютеры и переносная техника. В планах властей выделение денежной суммы на обучение языку жестов переводчиков.
Во многих социальных объектах появятся лифты, пандусы и тактильные таблицы.
Ранее в культурном центре «Мир» кинотеатр снабдили спецтехникой для слабовидящих. Во многих социальных объектах размещают пандусы и многую другую технику для доступной среды, рассказала глава Министерства социального развития Ирина Фаевская.


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