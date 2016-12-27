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В МО усилят защитные меры на новогодние праздники
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2016, 02:48
Следить за порядком в Новый год в регионе будет 18 000 служащих полиции. В течение всех новогодних праздников будет проведено 1500 различных праздничных гуляний.
Для того, чтобы обеспечить безопасность в новогоднюю ночь, на улицах будут работать 4000 правоохранителей, 300 представителей частных охранных компаний.
Во многих храмах 6-7 января состоятся Рождественские богослужения. В этот период сотрудники полиции также будут обеспечивать безопасность.
Кроме того, 4400 школьников в сопровождении учителей, которые посетят Губернаторскую елку в Красногорске, будут сопровождать представители автоинспекции.
Что касается усиления мер безопасности, то будут изменены посты и маршруты патрулирования, кроме того, будут инициированы дополнительные меры в местах массового скопления людей.
Отмечается, что в период с 20 по 30 декабря будет пресечено нелегальное вырубание елок ввиду программы «Лес».
В школах с учениками проведут разъяснительные беседы о правилах использования пиротехники и ответственности за разные нарушения порядка.
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