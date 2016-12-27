Экология станет лейтмотивом 2017 года

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2016, 02:49
Как рассказали представители канала «360», ссылаясь на комментарий Андрея Воробьева, защита окружающей среды будет основной темой в следующем году.
Следующий год определен как «Год экологии».
Как пояснил глава областной администрации Андрей Воробьев, намечено три важных направления в работе: наведение порядка в области переработки отходов, восстановление речной зоны и восстановление лесополосы. Чиновники определили план работ. Однако во всех населенных пунктах должен быть свой план мероприятий по экологии в течении года.
При содействии главы страны в Московской области остановлена деятельность 20 свалок мусора из 39. В скором времени власти намерены создавать перерабатывающие завода, которые используют современные способы утилизации.
Андрей Воробьев сообщил, что в регионе предотвращена эпидемия жука-короеда. От насекомого пострадало 75 000 гектар леса. В 2016 году деревьев высаживалось значительно больше, чем вырубалось.
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