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В МО проверили подарочные наборы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 27 Декабря 2016, 02:50
Представители Минпотребрынка проанализировали продукты питания, которые есть в наборах, а также их цену.
Надзорное ведомство проанализировало новогодние наборы в областных супермаркетах. Сотрудники службы проверили составляющие подарочных наборов и их цену. О чем рассказали в пресс-центре ведомства.
Отмечается, что разнообразие новогодних ассорти расширилось в последнее годы. Ранее это были только конфетные наборы, однако сегодня они дополнены различными сувенирами, косметикой. Так как выбор наборов очень широк, то и расценки у них отличаются. Наборы, в которых есть только средства по уходу за собой из двух наименований оцениваются в 100 и выше рублей. Большие наборы оцениваются в 600-800 рублей. Женские наборы с косметикой оцениваются в 300-400 рублей. Наборы для дома с новогодними сувенирами будут стоить 100 рублей.
Набольшим спросом все же пользуются именно конфетные наборы.
Расценки на них зависят от изготовителя и способа упаковки. Расценки колеблются от 100 до 800 рублей, если есть игрушки.
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