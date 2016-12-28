Актеры, правьте ремесло…

Александр Коршунов поставил в Театре «Сфера» «Кабалу святош» Михаила Булгакова - спектакль об извечном противостоянии художника и власти.

Главный режиссер Театра «Сфера» Александр КОРШУНОВ в своих спектаклях и ролях, насколько я помню, никогда не произносил высокопарных лозунгов и обличительных речей. Если в том, что он ставил и играл, и был протест и пафос, то он проявлялся не впрямую, а косвенно, ассоциативно. Не могу забыть то потрясение, которое пережил два года назад на фестивале в Мелихове во время чтения Александром Викторовичем хрестоматийного «Крыжовника». В знакомом и не раз читанном чеховском тексте вдруг проявились такие черты, о которых ты раньше даже не подозревал. И, прежде всего, в них обнаружилась огромная неизбывная боль автора и чтеца за несчастных людей и их страну! Внутренним протестом против серости будней и духовной черствости людей был проникнут вампиловский «Старший сын», поставленный А. Коршуновым в своем театре в нынешнем году. А «Обыкновенная история» И. А. Гончарова стала трагическим повествованием о том, как люди походя, играючи, делают несчастными других, порой даже не замечая этого.







Главной темой «Кабалы святош» М. Булгакова стал сначала скрытый, подспудный, а потом и яростный протест главного героя против духовной тирании власть имущих, способных в мановение ока уничтожить, растереть в порошок любое творение художника и его самого вместе с его произведением. Как понимает сведущий читатель, интересующийся новостями отечественной культуры, тема эта становится более чем актуальной и в наши дни.







Художник-сценограф Ольга КОРШУНОВА, как всегда, замечательно «обжила» и обыграла необычные сценические кондиции театра «Сфера». На небольшой «арене» с поднимающимся вверх амфитеатром зрительного зала персонажам не спрятаться, не скрыться от «тысячи биноклей на оси», просвечивающих их насквозь, как рентгеном. На этой арене будет любить, страдать, ворчать на верного Бутона, готовиться к выходу на сцену великий Мольер. Здесь же в мановение ока возникнет тронный зал короля Людовика XIV, в котором великий комедиограф будет сначала «осчастливлен» совместной трапезой с «Богоданным», а потом холодно «раздавлен» им же в финале. Тут же будет заседать мрачная мракобесная Кабала Священного писания. Причем, для превращения арены в разные помещения художник ограничивается очень простым театральным ходом: перестилкой скатертей и добавлением некоторых предметов реквизита. Не могу не отметить еще одну интересную деталь, придуманную художником и режиссером: виртуозный «фокус» с воображаемой сценой королевского театра. Возникает впечатление, что занавес, находящийся на анфиладе под самым «куполом» амфитеатра, крутится вокруг своей оси и мгновенно меняет местами закулисье и зрительный зал «Пале-Рояля». Этот режиссерский ход не только на редкость остроумен, но и очень удобен в плане построения мизансцены, что максимально раскручивает и без того стремительный темпоритм спектакля.







В смешном парике, с приклеенным носом, взмыленный после успешного представления собственной пьесы и монаршего «материального поощрения», Мольер счастлив. У него теперь есть всё: своя труппа, благосклонность «Солнца Франции», деньги и самое главное - юная любовница Арманда Бежар, которую он мечтает сделать супругой. Только одно обстоятельство омрачает его радость: наличие Мадлены - жены, хоть и не официальной, но все же… Однако она должна все понять и простить. Не в первый раз, чай. Но недаром есть поговорка: от судьбы не убежишь. И судьба является к великому комедиографу в виде мирно дремлющего в клавесине юного бездомного паренька с внешностью Аполлона, который случайно узнает о страшной тайне Мадлены и Арманды Бежар.

После объяснения с Мольером Мадлена уходит из театра. Актер и мольеровский «летописец» Лагранж, прозванный Регистром, записывает события ушедшего дня в свою книгу-регистр. Потом откладывает перо и говорит: «В театре ужасное событие: Жан-Батист Поклен де Мольер, не зная, что Арманда не сестра, а дочь госпожи Мадлены Бежар, женился на ней. Этого писать нельзя, но в знак ужаса ставлю чёрный крест». Маховик трагедии раскручивается. Чем она закончится, известно…

В чем же изюминка спектакля Александра Коршунова? Думаю, прежде всего, в том, что в нем нет однозначных определений и однотонных красок: это хорошо, а это - дурно, этот - положительный герой, а тот - гад. Здесь все не просто, как и в обычной жизни, и у каждого есть своя правда. Правда Мольера - в его таланте, в том великом искусстве, которое он несет народу. В том, что он, как родной отец, заботится своих актерах. В том, что люто ненавидит тиранию, мракобесие и церковников-фарисеев, внедряющихся во все поры человеческого существования и ставящих запреты тем, кто дает людям просвещение. Своя правда есть и у короля. Он поначалу поддерживает Мольера, играет с ним в демократию, пригласив к совместной трапезе, разрешает ему играть в «Пале-Рояле» все его пьесы, вплоть до возмутительного, безбожного «Тартюфа»! И даже становится крестным отцом его детей, которые, по словам самого Мольера, увы - «не живут». Но вдруг король узнает, что его кум совершил страшный грех, женившись, хоть и сам того не ведая, на собственной дочери! Как должен поступить монарх: закрыть на это глаза, простить? Конечно, нет!







Есть свои резоны и у архиепископа, которому по должности надлежит искоренять ересь. Ведь если со сцены королевского театра произносятся тексты «Тартюфа» и «Дон Жуана», то что же тогда говорить о черни, которая неровен час может взбунтоваться?! Наверное, своя правда есть даже у маркиза д’Орсиньи - дуэлянта по кличке «Одноглазый, помолись!» Ведь он - не последний человек при дворе, хорош собой, любитель прекрасного пола, а его смеет оскорблять, изображая в своей пьесе, какой-то паршивый комедиант! И только подлого «нарцисса» Захарию Муаррона, которого усыновил и сделал первым актером своей труппы Мольер, ум и сердце понимать отказываются. Потому что предатель всегда гнуснее даже самого страшного, но прямолинейного врага!







Но этот спектакль - еще и о том, что каждый получает возмездие за содеянное. Даже Мольер! Великий драматург и актер знаменит на всю Францию, обласкан королем. Он - человек большой, высокой души. Но, при этом, пренебрегает судьбой близкой, любящей его женщины, бросает ее, прельщаясь свежестью юной красотки. И именно за это, а вовсе не за непреднамеренное кровосмешение, смею предположить, карает его Божий суд! Самодовольного и презрительного монарха, которому приписывают фразу «Государство - это я!», тоже постигает печальная участь. Несмотря на то, что царствовал он 72 года, т.е. дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории, он приводит Францию к нищете и разорению, а в конце жизни теряет сына и внуков , а сам умирает в мучениях от гангрены. Архиепископ и забияка маркиз остаются в пьесе Михаила Афанасьевича Булгакова и в спектакле А.Коршунова в образе глупейших клоунов, которые завершают свои взаимные словесные препирания плевками друг в друга. И только подлец и предатель Захария волею судьбы вознаграждается прощением Мольера. Воистину: неисповедимы пути Господни и воля великого российского драматурга!







Наверное, кто-то не согласится с автором этих строк по поводу тех или иных трактовок замысла режиссера. Но одно бесспорно: спектакль сыгран динамично, ярко, страстно, талантливо. И в этом - огромная заслуга всех без исключения прекрасных артистов Театра «Сфера». О некоторых из них хочется сказать особо. Король Людовик Х IV в блистательном исполнении Анатолия СМИРАНИНА совершенно не похож на сложившийся у большинства зрителей привычный образ томного, язвительного и хитрого, как змея, правителя. В спектакле А. Коршунова это красивый, статный, элегантный молодой человек (что вполне справедливо с позиций исторической правды: король был на 16 лет моложе Мольера).







Актер играет по сути дела архетип просвещенного правителя в любой стране и в любые времена. Умный и прозорливый, он понимает, что для поддержки своего «рейтинга» ему необходимо прослыть покровителем искусств. (Впрочем, вполне возможно, что ему искренне нравятся пьесы Мольера). Поэтому он поначалу не обращает никакого внимания на увещевания архиепископа о ереси и насмехательстве над церковью в пьесах придворного комедиографа. Более того, возникает впечатление, что он не просто благоволит к известному драматургу, но даже своей поддержкой провоцирует его на создание крамольных пьес для того, чтобы досадить зануде-архиепископу и еще раз жёстко продемонстрировать всем, кто в доме хозяин!













Но когда до него доходит ужасное известие об инцесте, он не дает Мольеру произнести ни одного слова в свое оправдание. А просто холодно и даже с некоторой брезгливостью лишает его своей поддержки. А как же иначе: noblesse oblige ! Не накажешь зарвавшегося актёришку, получишь мощную «пятую колонну» в лице Кабалы святош, с которой шутки плохи. Да и в народе пойдут слухи о том, что король покрывает безбожника и развратника. А монарх несет ответственность за всю Францию, недаром его прозвали «Богоданным»! Поэтому Людовик Анатолия Смиранина подобно известному библейскому персонажу просто умывает руки. Хотя в глазах короля ты чувствуешь некоторое сожаление по поводу свершившегося. Ведь он все же «просвещенный монарх» и не может не понимать, кто такой Мольер…



















Очень точно и смешно играет своего суетного Бутона Павел СТЕПАНОВ. При всей своей сварливости и периодических стычках с мэтром, тушильщик свечей и слуга Мольера добросердечен и любит своего господина искренне и беззаветно. Ему нравится хорошо выглядеть, он всегда тщательно причесан и, судя по всему, скрупулезно заботится о своей элегантной бородке. В отличие, кстати, от самого мэтра, который вечно взлохмачен и не очень ухожен. Назвать Бутона смельчаком вряд ли возможно: он то и дело оглядывается по сторонам, боясь, что кто-то может подслушать крамольные речи Мольера. Но он один из немногих в труппе, кто готов, не раздумывая, отдать жизнь за своего господина.







Денис БЕРЕСНЕВ в роли королевского шута Трогателен и неоднозначен замечательный актерв роли королевского шута , прозванного «Справедливым сапожником». Шут на редкость умен и проницателен, может просверлить своими маленькими глазками любого посетителя или просителя и вывести того, коли потребуется, на чистую воду. «Сапожник-шут», как это ему и положено по «штату», насмешлив, язвителен и порой режет правду-матку в глаза даже своему господину. Тот добродушно отмахивается от его дерзкого, ернического «словоблудия» и лишь однажды - в случае с Мольером - осаживает, мол, не лезь не в свое дело и чини свои сапоги!







Поражает, с каким остервенением цепного пса набрасывается этот «сапожник» на предателя и иуду Муаррона! Его бы воля, он разорвал бы того в клочья, но, боясь прогневить короля, просто выталкивает его взашей из дворца! А когда в зал входит несчастный, поверженный Мольер, во взоре Справедливого сапожника появляется сострадание и боль. Надо видеть, с какой жалостью, добротой и сочувствием заглядывает он в глаза Мольеру, когда тот стоит на коленях перед троном, моля короля о пощаде! Шуту не положено перечить «Богоданному», и он может только так - молчаливо и скорбно - поддержать собрата по профессии (ибо кто такой шут, если не тот же актер?!)













Как всегда, очаровательна и трогательна Евгения КАЗАРИНА, сыгравшая жену Мольера Арманду Бежар. Поначалу это счастливая и беззаботная девочка, живущая только театром и любовью к Мольеру. Актриса блестяще играет эту радость жизни, ты буквально ощущаешь, как поёт ее душа. Но, как это часто бывает в жизни, пожилой муж начинает чуточку наскучивать юной, немного легкомысленной и кокетливой красавице, и душа ее требует разнообразия. Тем более, что рядом - молодой беспринципный, смазливый блондин, который кого хочешь совратит. И бес увлекает её в свои сети: Франция - страна ветреная! Но все же, как мне кажется, судьба незаслуженно наказывает Арманду горестями и несчастьями: у нее умирают дети, а потом ей открывается тайна, от которой кровь стынет в жилах. Актриса играет свою героиню умно, мужественно, без экзальтаций и истерик и вызывает не только восхищение своей дивной красотой, но сочувствие и острую жалость. Впрочем, наверное, такова планида Евгении: все ее героини без исключения всегда вызывают подобные чувства.







Интересен Сергей РУДЗЕВИЧ в роли архиепископа. У него, как уже говорилось, своя правда и своя задача. Он вовсе не фанатик, не злобный интриган, не волк в овечьей шкуре, а самый обычный служака и в какой-то степени радетель нравственности своей паствы. Но священник лишен интеллекта короля, поэтому не может оценить достоинств пьес Мольера. Для него важно лишь то, что в одной из них оскорбляют священнослужителя. Но поскольку король не обращает на это внимания, он решает действовать другими методами, провоцируя Орсиньи и хватаясь за показания Муаррона. И добивается своего.







Смешон и противен Маркиз д’Орсиньи Александра ПАЦЕВИЧА. Это тоже своего рода архетип. Такого хамья, пользующегося данной ему природой медвежьей силой и положением, немало в любые времена и в любом уголке мира. Не знаю, есть ли у французов похожая поговорка, но в России о таких говорят: «Сила есть, ума не надо». Страшнее всего, что такая сволочь злопамятна и мстительна и готова растерзать любого обидчика, без всякого суда, следствия и жалости. В финале Одноглазый заходит за кулисы Пале-Рояля с вполне определенной целью, и если бы не кончина Мольера от сердечного приступа, не миновать бы ему безжалостного клинка Орсиньи.













И, наконец, о главном герое. Александр КОРШУНОВ являет публике необычного Мольера, абсолютно не похожего на образы, которые создали до него его славные предшественники: Ю.П. Любимов, О.Н. Ефремов, О.П. Табаков, С.Ю. Юрский, А.А. Ширвиндт, etc . Мольер А. Коршунова прост и открыт, в нем нет никакой солидности мэтра, известного драматурга и сосьетера. Сразу бросается в глаза, что Жан Батист Поклен до старости не приобрел придворного лоска, хотя его отец был не только обойщиком, но и камердинером Людовика XIII . Мольер тощ, суетлив, самолюбив, раздражителен и горяч. К тому же у него голова идет кругом от огромного количества дел и проблем, в том числе административных, поэтому он вполне может при случае крепко обругать или даже взгреть своих коллег и подчинённых.







Но, при этом, Мольер на редкость добр и отходчив. Он прекрасно понимает, что для короля он - никто, ноль без палочки. Поэтому использует все свое актерское мастерство для того, чтобы выказать «Великому» свою любовь и восхищение и, благодаря этому, обеспечить какие-то преференции своей труппе. И, получая одобрение венценосной особы, униженно и подобострастно благодарит его. Ибо чувствует, что его в любой момент могут уничтожить, как насекомое. Собственно, это и происходит: после скандала король брезгливо отказывает «куму» в милости и запрещает играть в Пале-Рояле главные его произведения. В этой сцене - на мой взгляд, лучшей в спектакле - А. Коршунов играет униженного и оскорбленного, но вовсе не сломленного Мольера.













Ты чувствуешь, как при всей подавленности и тоске в нем начинает закипать ненависть к ничтожной и нищей духом власти. Но, при этом, в нем появляется ощущение безысходности и невозможности преодолеть свою трагическую зависимость от нее. Нарыв взрывается в последней сцене спектакля, когда чувствующий близость свой кончины Мольер открытым текстом громогласно и яростно обличает тиранию и деспотизм власти короля и произвол церковников. В этот праведный пафос своего героя актер вкладывает и свой протест, и свою боль. Пронзительно играет А.Коршунов сцену прощения Мольером раскаявшегося Захарии, тем самым заставляя и своих актеров, и зрителей вспомнить евангельскую притчу о блудном сыне. И после этого акта прощения «заблудшей овцы», великий комедиограф уходит в мир иной просветленным, обретая свет и бессмертие…







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Выходя из зала, поймал себя на мысли, что, если бы спектакль был лишен временной и территориальной определенности, и актеры бы играли своих персонажей не в кринолинах и кафтанах, а в джинсах и футболках, то он бы не потерял своей чарующей прелести, значимости и пронзительности. За это - особый поклон его создателям.

Павел Подкладов.







http://www.mosoblpress.ru/42/201398/

Фотографии Марины Львовой, Александра Либкова, Геннадия Ускова и Владимира Майорова.