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Снесут ли дома дачников?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2017, 01:41
В прошлом году прошло множество судебных заседаний в РФ по «делу дачников». Иски предъявляли дочерние компании «Газпрома». Условия были одинаковых для всех ситуаций: строения расположены в охраняемой зоне, то есть возведены нелегально и должны быть ликвидированы. Это несмотря на то, что у владельцев имеются все нужные документы на недвижимость. Стоит отметить, что действия «Газпрома» вдохновили Главуправ культурного наследия региона. Так как в ведомстве решили вспомнить об охраняемом районе памятника культуры Древнего города Радонеж.
О том, что в непосредственной близости от трубопроводов компании находятся сотни строений, удалось выяснить лишь недавно. После этого судебные разбирательства были запущены во всей стране. В Пермском крае пострадали жители Адищево, Архиерейка, которые ранее на легальных основаниях приобрели землю. Владельцы получили в государственных инстанциях документы о регистрации земли и разрешение на строительство домов. Позднее выяснилось, что в этой местности проходят трубопроводы. Трубы не были нанесены на карту Росреестра. Таким образом, хозяева домов просто сидят на трубе.
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