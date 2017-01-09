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Как животные в Московском зоопарке переживают холода
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2017, 01:42
С наступлением холодов единственное о чем думают люди: побыстрее вернуться домой и не выходить оттуда. Что уж говорить о питомцах зоопарков, которые также непросто пережить приход холодов в Москву. Имеются ввиду питомцы Московского зоопарка, где обитают тысячи животных и птиц.
Утепление постояльцев.
Экзотические питомцы ничего про падение температуры и не знают, так как еще с октября перемещены в теплые вольеры. Что касается арктических животных, как белый медведь и песец, все стенания на счет плохой погоды звучат для них смешно – они могут переносить температуры до -40. На воздух часто выходят экзотичные животные с юга, но вечером они запираются в теплых павильонах, чтобы не заболеть.
Для того, чтобы не замерзали птицы, в дневные часы администрация также предприняла определенные шаги: водоплавающим на лед подкладывают сено. В теплые вольеры перевели черных лебедей.
Другим питомцам изменили режим дня: львам, гиенам и гепардам уменьшили время нахождения на улице. Стоит отметить, что японские макаки и вовсе не ощущают дискомфорта на холоде.
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