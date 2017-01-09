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В Красногорске не будет чрезвычайной ситуации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Января 2017, 01:45
Режим чрезвычайной ситуации в Красногорске не введут. Невзирая на аварийную ситуацию, котельная будет снабжать теплом квартиры жителей. О чем и рассказал представитель коммунального ведомства региона Владимир Мельник.
Раньше мэр района Михаил Сапунов отмечал, что будет инициирована ЧС в городе.
Мельник пояснил, что присутствовала вероятность оставить 84 многоэтажки в городе или десять тысяч жильцов, без отопления. Но после проведения инспекции и прояснения положения стало понятно, что подача тепла котельной не прекращалась, дома продолжали отапливаться, пояснил Мельник.
Чиновник отметил, что котлы сейчас демонстрируют необходимые нормативы, производительности двух будет вполне достаточно, однако из-за заморозков введут и третий котел. Таким образом нет нужды инициировать в городе ЧС.
Перебои в функционировании котельной начались вчера. На одном из участков Красногорского завода перестали работать продувочные линии и помпа. В итоге уменьшилась подача тепла в жилые здания.
Температура в квартирах упала до 12 градусов. Но подача тепла не прекратилась.
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