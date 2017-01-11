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Спасательные службы обнаружили 5 заблудившихся в лесах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Января 2017, 02:05
С начала года представители службы «Мособлпожспас» вывели из лесов в Московской области 5 потерявшихся человек. О чем рассказали в пресс-центре областной администрации.
Разыскные мероприятия осуществлены спасательными бригадами в ускоренном режиме. Найденные люди не жаловались на проблемы со здоровьем и не нуждались в госпитализации.
Двое граждан заблудились 2 января недалеко от поселка Самотовино Сергиево-Посадского района. Они дозвонились в службу «112» и дежурные помогли людям выбраться из леса. В Клинском районе 3 января спасатели оказали помощь трем лыжникам.
Представители МЧС советуют сократить время пребывания в лесной зоне в зимнее время, а если потерялись, набирать номер спасательной службы.
Система «112» объединена с диспетчерами Комитета лесхоза в области. Спасательным службам помогают представители местных лесных хозяйств, ориентирующихся на местности. Специалисты помогают быстро вывести людей из леса.
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