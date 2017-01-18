18января 2017
среда
|
В МО принимают елки для утилизации
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 18 Января 2017, 02:25
Несколько областных образований собирают елки для последующей утилизации. О чем сообщили представители канала «360». Новогодние деревья после прошедших праздников можно сдавать на обработку в Реутове, Мытищах, Одинцове, Химках и Видном.
Точки, в которых деревья примут на обработку, находятся в зоне пешей доступности от жилых зданий. Они находятся на площадках с раздельным сбором отходов. Зеленые насаждения отвозят в центры утиля порубочных остатков. Деревья в лесхозе Мытищ обрабатывают на штекерной системе по работе с деревом. В результате получаются опилки.
Как рассказала представительница лесхоза в Мытищах Татьяна Малешина, вся мульча от деревьев расфасовывается в отдельные контейнеры. Переработанную древесину складывают в компост или используют для укладки дорожек в городе. Включая парковые зоны, где нет травы. Туда обработанная древесина возвращается в форме компоста.
В весеннее и осеннее время опилки используют для удобрения почвы при посадке зеленых насаждений.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -7 -9
утром -7 -9 днем -7 -9
Котировки
Партнеры