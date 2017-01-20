20января 2017
пятница
|
Инспектора привели в порядок места праздничных гуляний в Подмосковье
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 20 Января 2017, 01:04
Областной Госадмтехнадзор проинспектировал 900 точек праздничных гуляний в зимние каникулы. О чем рассказали на канале «360».
В начале прошлого месяца была проведена акция «Новый Год». Сотрудники надзорного ведомства проинспектировали 875 точек праздничных гуляний, пятьсот елочных базаров, 280 праздничных ярмарок. Было проинспектировано также около 700 придворовых хоккейных полей, около 470 ледовых площадок, 80 лыжных трасс.
Как отметила представительница надзорного ведомства Татьяна Витушева, для создания в области праздничного настроя, и приведения точек праздничных гуляний в порядок, сотрудники надзорной службы проинспектировали составляющие художественного декора, праздничных гирлянд и подсветки.
Татьяна Витушева добавила, что спецоперация позволила в сжаты сроки устранить сто различных правонарушений порядка в районах новогодних гуляний, точках праздничной торговли, елочных базарах, ледовых площадках и хоккейных полях. Нарушителям порядка было выписано 60 предупредительных уведомлений и 41 штраф на сумму 550 000 рублей.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
утром -1 +1 днем -1 -3
Котировки
Партнеры