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Владельцы авто в МО штурмовали штрафную стоянку
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2017, 01:05
Около десятка владельцев авто штурмовали штрафстоянку в Подмосковье из-за того, что авто им не возвращали более семи часов. В это время автовладельцам пришлось мерзнуть на улице, так как в тесном помещении, где регистрировались документы, не было достаточно места.
После того, как время перевалило за полночь, в районе штрафной стоянки собралась толпа людей. После того, как замерзшие на улице люди устали ждать, они начали штурмовать стоянку.
Голоса повышались. Автовладельцы готовы были броситься в схватку с сотрудниками службы эвакуации.
Автовладельцы отметили, что их авто специально удерживали на стоянке. По закону нет необходимости платить за подобные услуги сразу же, но на этой стоянке у владельцев авто требовали расписки.
На стоянке эвакуаторщики подписывали автомобилистам акты осмотра от 2012 года. У сотрудников службы эвакуации не было на руках фото или видеоподтверждений, все бумаги выписывались от руки.
Как рассказал один из пострадавших Николай Сысоев, на своем авто он нашел свежие царапины. Однако в документах было отмечено, что авто на стоянку прибыло целым.
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