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Жители Мытищ недовольны строительными работами возле детсада
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2017, 02:39
Строительство многоэтажки недалеко от детского сада вызвала беспокойство у жителей Мытищ. Они уверены, что за фасадом учебного корпуса скрываются офисы и отель. В чем же состоит суть жалоб?
Жители района узнали, что глава университета в отпуске, а районных властей нет на месте. Строительство многоэтажки должно начаться в ближайшее время.
Люди сообщают, что разрытый котлован и немало строительной техники скоро появится в районе дошкольного учреждения.
Люди направляли жалобы в районную администрацию и пытались попасть на прием к ректору, однако их обращения проигнорировали.
Представитель властей отмечает, что два года назад градостроители разрабатывали проект на этой территории. Они хотели построить учебный корпус с общежитием для студентов и педагогов. Однако никакой деловой комплекс не планировался.
Чиновник поясняет, что проект - это еще не разрешение на строительство. Руководство вуза уверено, что жители зря переживают.
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