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Инспекторы обнаружили нарушения при проверке крещенских купелей в Домодедово
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Общество — 22 Января 2017, 02:40
Представители областного Госадмтехнадзора обнаружили множество правонарушений при анализе крещенских водоемов в одном из районов области, рассказала представительница ведомства Татьяна Витушева.
Сообщается, что проверялись методы сбораи снега и наледи на спусках к водоемах. Главные места для крещенских купаний в округе Домодедолво находятся в Битягово, поселках Щеглятьево, Буняково, Долматово.
Во время проверки был зафиксирован ряд правонарушений. Главным образом, это отсутствие подготовленных подъездных путей к места купания, не вычищенные от наледи спуски и необработанные противогололедными смесями. Контролируют выполнение предписаний инспекторы ведомства.
Несмотря на нарушения, жители спокойно добирались до крещенских купелей. Инспекторы следили за очисткой дорог, пешеходных дорожек от снега и наледи, а также отслеживали ситуацию с осветительным оборудованием.
Купаться верующие обычно начинают вечером 18 января в специально отведенных водоемах.
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