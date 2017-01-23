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Экспозиции в музеях принесли один миллиард рублей
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Января 2017, 00:39
Представитель Минкульта РФ Владимир Мединский рассказал, что экспозиции Валентин Серов" и "Иван Айвазовский" в Третьяковке и экспозиция "Византия сквозь века" в Эрмитаже позволили заработать один миллиард рублей, отмечает ТАСС.
Как пояснил Мединский, который выступил на заседании "Единой России", на всех экспозициях побывало 1,6 миллионов посетителей.
Мединский заметил, что экспозиции позволили музеям дополнительно заработать один миллиард рублей. Все достояние музеев должно быть продемонстрировано, так как это сборные экспозиции, которые были собраны со всей страны. Но в областях никто на выставки не ходит.
Министр прибавил, что грамотное руководство больше способствует успеху, чем дополнительные инвестиции.
Мединский также сообщил, что разрекламированная экспозиция, подготовленная на высоком уровне, привлекает множество посетителей. Длинные очереди на Серова, Айвазовского в столице, на экспозиции в Эрмитаже, которые посещают люди из разных городов, демонстрируют востребованность выставок при их правильной рекламе.
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