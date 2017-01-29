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Жители Королева сами отапливают свои дома
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Января 2017, 00:10
В Королеве жители нескольких домов сами обеспечивают свои дома теплом. Работа котельной была прекращена осенью прошлого года. Попытки возобновить ее работу не увенчались успехом, поэтому люди решили попробовать свои силы в качестве кочегаров, чтобы дома продолжали отапливаться. О чем рассказали на канале «360».
Жители домов на свои средства запустили котельную. Они дежурят и закупаю топливо. Каждый месяц люди собирают по 3 000 рублей на обслуживание котельной. Когда погодные условия ухудшаются, люди надевают на себе как можно больше одежды.
Жилые здания находятся в ведении Лосиного острова, поэтому не относятся к городу. Парк не собирается обслуживать дома. Городские власти хотели вернуть контроль над районом себе, но руководство заповедника ответило отказом.
Как пояснил глава города Юрий Копцик, некоторые люди столкнулись с жилищными проблемами. У властей нет возможности оказать им помощь. Так как район находится в ведение руководства Лосиного острова.
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