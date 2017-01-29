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В колониях МО собираются производить окна-ПВХ
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 29 Января 2017, 00:12
Арестанты в исправительных учреждениях Московской области будут задействованы в изготовлении окон-ПВХ и бумажных полотенец. Агентство ТАСС сообщает, что в ближайшем будущем будут запущены производственные участки по изготовлению пластиковых окон, а также выпуску бумажных полотенец.
Производство окон и полотенец в исправительных учреждениях Зеленограда и Коломны обеспечит областная администрация – власти предоставят на новое производство пять миллионов рублей. Будет закуплено оборудование и произведена его установка.
В скором времени в исправительных учреждениях Зеленограда и Электростали начнут выпускать макароны, что обеспечит нужды заведений ФСИН в регионе. Кроме того, в планах ФСИН наладить возведение теплиц в исправительном учреждении в Электростали и расширить разнообразие хлебобулочной продукции в колониях.
Как пояснили в пресс-центре, 85 процентов производимых заключенными изделий – швейная продукция. 10 миллионов использовано на освоение 46 типов новых изделий.
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