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В МО состоится митинг таксистов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2017, 01:57
В Красногорске и Химках, 5 и 6 февраля должны состоятся акции протеста таксистов против проекта Облдумы о введение обязательной расцветки для всех авто, отметил сайт «АвтоВзгляд».
Ранее сотрудники служб такси выходили на митинг против введения единой расцветки в Балашихе, Мытищах. Таксисты отмечают, что денежные траты на перекраску авто должны будут оплачивать сами водители, а это станет причиной изменения расценок на проезд, и повлечет отказ таксистов от официального статуса. Активисты собираются действовать решительно – в феврале пройдут митинги в Ногинске, Солнечногорске, а после и в других регионах.
Ранее схожая ситуация имела место, когда перевозчиков обязали перекрасить такси в желтый цвет. Осенью в прошлом году перевозчики сообщили, что не выйдут на рейс из-за службы «Яндекс.Такси». Таксисты даже перешли к активным действиям и попытались провести незаконные акции протеста, перекрыв улицу машинами, где расположен офис службы. Ранее сервис установил новые расценки на перевозки.
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