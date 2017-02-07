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Театр в МО дает бесплатные спектакли
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 7 Февраля 2017, 02:19
Корпоративный театр DHL Express представил на обозрение "Летучий корабль". Спектакль был поставлен в рузской психоневрологической лечебнице. После активисты со спектаклем побывали в Чехове и Звенигороде.
Глава отделения компании на территории СНГ Адриан Марли заметил, что помощь не всегда выражается в денежных знаках. Все люди имеют свои уникальные способности, которыми могут поделится с другими. Чтобы быть полезными, не обязательно быть героями. Все, что нужно – это помочь ближнему. Любая помощь может изменить мир.
Театр в компании создали 8 лет назад. Волонтеры постоянно организуют представления и мероприятия для детей. Спектакли и их воплощение – это комплексная работа всех сотрудников. В составе труппы 25 артистов. Еще 20 человек оказывают помощь в организации мероприятий. Труппа постоянно пополняется новичками. В РФ программа будет отличаться масштабностью.
Что касается социальной ответственности компаний, то денежные вливания давно перестали быть действенным средством. Компания избрала для себя другой путь. Волонтеры разрабатывают уроки и игры для детей.
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