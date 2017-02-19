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Бездомные на Масленицу получат порцию блинов
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Общество — 19 Февраля 2017, 01:57
Социальный центр Глинки организует благотворительную акцию для бездомных и накормит их блинами. О чем сообщили в пресс-центре ведомства труда.
Во время масленичных гуляний 20-26 февраля в социальном центре Елизаветы Глинки лишенным крова людям организуют чаепитие с блинами. 20 февраля в филиалах «Дмитровское», „Ясенево“ пройдут лекции и будет организован прием с блинами.
Социальный центр был назван в честь известной активистки Елизаветы Глинки. Доктор Лиза длительное время сотрудничала с организацией. После ее гибели, социальный центр обратился к властям с просьбой переименовать организацию. Городские власти прошение ободрили.
17 февраля в Москве начались народные масленичные гуляния. Несмотря на то, что праздничная неделя стартует с 20 февраля. А все потому, что 17 февраля отмечают день блина. Столица старается быть на одной волне со всем миром.
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