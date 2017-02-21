Подмосковье озеленят в этом году

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Февраля 2017, 02:26
На территории МО намерены рассадить 5,6 миллионов саженцев в рамках лесовосстановительного плана до начала лета. О чем сообщили в областном лесхозе. В целом на территории региона должно появится 15 миллионов деревьев, пояснил представитель лесничества Рустам Рзаев.
По имеющимся данным лесничество намерено рассадить 5,6 миллионов сосен и около 6000 дубов. Саженцы рассадят в Дмитрове, Голицыно, Истре и Чехове. Глава отделения воспроизводства лесов Михаил Ларенов рассказал, что саженцы будут высажены в рамках проекта "Посади свое дерево".
Саженцы появятся на месте тех деревьев, которые выкорчевали из-за пораженной коры, пояснил представитель лесхоза.
Саженцами засадят территорию в 1400 гектар. В общем в этом году будут высажены деревья на 6200 гектарах. То есть в МО будет 15 миллионов новых деревьев.
Молодняк будет здоровым, отметил глава компании "Искусство Земли" Владислав Потапов.
Вредители поражают только старые деревья. Чтобы избежать проблем с новыми саженцами, будет проводится профилактика.
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