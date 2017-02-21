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В МО могут запустить производство и другие известные компании
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Февраля 2017, 02:27
Власти МО обговаривают возможность рассредоточения на территории области крупных автомобильных компаний. Об этом заявил глава Министерства инвестиций Денис Буцаев.
Как пояснил министр, с некоторыми автомобильными компаниями уже ведутся переговоры о расположении в МО новых производств в дополнении к тем проектам, которые имеются.
Он уверен, что такие большие компании как Мерседес и инвестор в Есипово (промышленный парк, где и будут располагаться производственные мощности Мерседес) поспособствуют развитию производства автодеталей.
Министр сообщил, что сегодня в Солнечногорске отлажен выпуск автодеталей для французского концерна Рено.
Отмечается, что глава областной администрации Андрей Воробьев утвердил инвестпроект по возведению завода Мерседес.
Договор о производстве компании Мерседес на территории МО, строительством которого займется компания Daimler подписали на Петербургском экономическом форуме в прошлом году. Проект обойдется в 300 миллионов евро.
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