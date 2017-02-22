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Масленицу отметят на 470 площадках в МО
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Общество — 22 Февраля 2017, 01:49
Праздничные мероприятия в честь Масленицы проведут на 470 площадках в МО. Об этом сообщает пресс-центр областной администрации.
В МО подготовлено 470 площадок для проведения торжеств, многие из них будут использованы для сожжения чучела Масленицы.
Отмечается, что все площадки будут патрулироваться спасателями, полицией, медиками и волонтерами. Как отметили в пресс-центре, все места проведения масленичных гуляний проинспектировали на наличие огнетушителей и другого необходимого оборудования. Власти провели инструктаж организаторов на тему пожарной безопасности. Кроме безопасности, акцент будет сделан на удобстве присутствующих. Сейчас представители надзорных ведомств инспектируют площадки на предмет качественности освещения, наличие мусорных баков.
Сообщается, что в МО по случаю праздника проведут тысячу различных мероприятий. Это и театральные постановки, и мастер-классы, и хороводы, и сжигание чучела.
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