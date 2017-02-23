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Россияне недовольны работой коммунальных служб
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Февраля 2017, 02:18
Из разных областей поступают сведения о том, что коммунальщики начали отслеживать ситуацию с ремонтом в многоэтажках. К примеру, в Самаре по плану должны отремонтировать 1100 домов, на капремонт культурных учреждений в МО предоставили два миллиарда рублей. Власти Москвы предлагают снести хрущевки, которые не подлежат капремонту.
Коммунальный сектор – самый проблемный в РФ. Его обсуждают, на него жалуются. Россияне жалуются на работу коммунальных ведомств, которые лишь создают видимость работы.
К примеру, москвичка Людмила сообщила, что длительное время пыталась добиться установки мусорных баков возле подъезда. Баки установили, но быстро убрали. Их сняли и отправили фото москвичке. Ситуация не меняется в течение двух лет.
Еще одна москвичка Татьяна отмечает, что двор в ее доме фактически не убирается. Она опасается, что с началом оттепели, проявится вся грязь. Поэтому женщина обратилась в местную коммунальную службу еще в начале января. Коммунальщики обещали убрать мусор, но ситуация не изменилась.
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