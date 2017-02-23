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Девушка попала в транспортную ловушку
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 23 Февраля 2017, 02:19
Жительница Мытищ Мария Зорина была заперта в салоне троллейбуса. Девушка была заложницей троллейбуса около 30 минут до того момента, пока ее выпустил водитель. О чем Мария сообщила на страничке в соцсети.
Мария отметила, что оказалась в ловушке внутри троллейбуса. Водитель забыл пассажирку внутри и ушел в неизвестном направлении.
Как отметила девушка, водитель остановил транспорт и покинул кабину на улице Цандера. Мария была единственной пассажиркой. Девушка посчитала, что водитель просто вышел переустановить штанги.
Мария продолжала сидеть в салоне, пока мимо проезжали машины. Однако водитель троллейбуса пропал. Девушка перелезла турникет. Перед троллейбусом расположился еще один. Через 30 минут пассажирка почувствовала себя плохо. Температура в салоне поднялась.
Девушка набрала номер диспетчера. Оператор сообщил, что может только проинформировать ее, но не помочь. Оператор отметил, что все происходящее – проблемы девушки. Помощь пришла в лице проходящего мимо водителя.
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