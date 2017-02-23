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Коммунальщики переведены на усиленный режим работы

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Общество — 23 Февраля 2017, 02:22

Представители коммунальных ведомств с 23 февраля по 26 февраля переведены на усиленный режим работы. Энергетики на случай ЧП создали 750 аварийных бригад, сообщают в пресс-центре областной администрации.
Сообщается, что представители коммунальных служб с 23 февраля по 26 февраля будут работать в усиленном режиме. Все коммунальные службы определили график дополнительных дежурств, отмечает пресс-центр.
Поясняется, что для предотвращения коллапса в поставке электроэнергии в регионе собрано 745 аварийных групп энергетиков. Для восстановления подачи электроэнергии используют больше тысячи дизельных станций.
Помимо того, в режиме готовности находятся коммунальщики региональной аварийной службы. В запасе у группы передвижная насосная станция и электростанция. Это оборудование позволит в сжатые сроки восстановить подачу электроэнергии и обеспечить оптимальную работу объектов жилфонда на период сбоев.



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