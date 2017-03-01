Алексей Зимин наградил победителей Турнира Интел «Штурм» - 2017

С 29 января по 19 февраля 2017 года проводился третий ежегодный Турнир Интел «Штурм» по настольным играм. Соревнование, как обычно, проводилось Централизованной библиотечной системой Северного административного округа города Москвы. Спонсоры и партнеры турнира – известные организации, такие, как издательство «ЭКСМО» и объединение «Мосволонтер: волонтеры Москвы».

Каждая игра являлась отдельным этапом соревнований. В турнире принимало участие большое количество подготовленных команд, но лишь некоторым из них удалось дойти до финала с отличными результатами. Трое сильнейших стали победителями и получили свои заслуженные награды.

Несмотря на то, что Турнир Интел «Штурм» официально является соревнованием по настольным играм, его участники проявили себя и с творческой стороны. Так, 19 февраля прошло необычное «Бразильское» завершение турнира, в котором приняли участие все команды. Участники соревнований были одеты в яркие карнавальные костюмы и демонстрировали свои таланты. В целом организаторам не без помощи команд удалось воссоздать настоящую бразильскую атмосферу радости и бесшабашности.







Награждение проводил Алексей Зимин – руководитель местного отделения Молодой Гвардии района Войковский САО Москвы, активный общественный деятель. За заслуженными призами на сцену поднимались:

· команда «Леньинцы», занявшая первое место;

· команда «Допустимая норма», занявшая второе место;

· команда «Второгодницы», занявшая третье место.

Особой награды был удостоен победитель конкурса в социальных сетях – команда «СплюньПостучи».







Вручая призы и грамоты, Алексей Зимин сказал слова напутствия и поздравления для молодых ребят. Он отметил важность правильного времяпрепровождения и развития не только молодежи, но и всей нации в целом. Сама церемония награждения, несмотря на торжественность, проходила в веселой и непринужденной атмосфере.

После награждения Зимин выразил свое мнение о турнире: «Я считаю, такие соревнования просто необходимы. В них молодые люди проявляют себя с лучшей творческой стороны, показывают свои сильные стороны и, в конце концов, делают вклад в общее развитие России. Такие общественные мероприятия – настоящий подарок для нашей Родины и возможность обменяться творческим опытом. Я безумно признателен организаторам за то, они проводят такие турниры».







Кто знает, возможно, эмоции, полученные участниками на церемонии награждения, найдут отклик в их дальнейшем жизненном пути. Ну а пока ребята зарядились неизменным позитивом турнира, пообщались с активистами, немного рассказали о себе в неформальной обстановке. Мы, как и все команды, с нетерпением ждем четвертого ежегодного Турнира Интел «Штурм», который пройдет уже в 2018 году.