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Подмосковные школы будут создавать при помощи модулей
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Марта 2017, 02:02
Современные образовательные учреждения будут создавать с помощью модулей. О чем заявил глава канала «360», ссылаясь на пресс-центр главного архитектора Владислава Гордиенко.
Планы образовательных учреждений сегодня разрабатываются с учетом нормативов к образовательным заведениям, пояснил главный архитектор.
Сообщается, что при разработке образовательных учреждений будут учитываться возрастная категория детей и характер.
Специалисты проанализировали образовательные планы за последние пару лет. Главной проблемой при строительстве новых школ стала проблема перепроектирования с учетом характеристик застроенных участков, сообщил Михаил Хайкин.
Сообщается, что вопрос был решен при помощи использования современной системы блоков-модулей, что позволяет подстраивать объект под особенности участка.
Специалисты проработали новые проекты с современными фасадами и разной степенью вместимости. Модульное образовательное учреждение позволяет раскладывать блоки как требуется.
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