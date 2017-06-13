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В Краснознаменске открыли пляж для отдыхающих
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 13 Июня 2017, 22:11
Надзорные органы проинспектировали пляжную зону в одном из городов Подмосковья и постановили, что она готова к приему отдыхающих. Об этом рассказала глава областного отделения Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
Чиновница отметила, что ввиду открытия купального сезона проверяются все зоны отдыха у воды. Представители надзорных служб проверяют состояние подобных мест. Инспекторы проинспектировали состояние пляжа в Краснознаменске.
Проверяющие вместе с сотрудниками городской администрации, а также представителями коммунальной службы проинспектировали пляж на соответствие закону «О благоустройстве». В ходе проверки постановлено, что зона содержится в нужном состоянии, все объекты в рабочем состоянии. Кроме того, у проверяющих не было претензий к чистоте на территории. Законодательное постановление выполняется.
Татьяна Витушева сообщила о том, что все пляжи должны поддерживать комфортные условия для отдыха.
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