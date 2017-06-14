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Посты спасателей установят в МО для охраны детских лагерей
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 14 Июня 2017, 21:43
Спасательные бригады установили временные посты в 24 оздоровительных комплексах региона, граничащих с лесной зоной, чтобы обезопасить детей в случае возникновения природных возгораний. Представители пресс-центра областной администрации сообщили об этом 14 июня.
Инспекция проверила состояние лагерей перед началом лета. Спасатели проинспектировали исправность огнетушителей, состояние водоемов и аварийных выходов.
Кроме того, спасатели организовали около 300 тренировок с начала лета в оздоровительных комплексах области. Сообщается, что профилактические мероприятия будут завершены в течение месяца.
Пожарные пообщались с детьми и воспитателями на тему правил пожарной безопасности, обсудили поведение на воде, продемонстрировали как обращаться со спасательным оборудованием. Помимо того, детей ознакомили с навыками оказания первой медицинской помощи.
На территории области функционирует 1200 оздоровительных комплексов. 87 из них рассчитаны на регулярное пребывание детей: 3 региональных, 17 городских, 67 частных. Оставшаяся часть – это объекты с дневным пребыванием детей на базе школ.
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