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Яндекс.Афиша проведет летнюю акцию
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Общество — 14 Июня 2017, 21:49
Пользователи программы Яндекс.Афиша могут поучаствовать в летней акции. 21 июня они получат возможность приобрести билеты на концерты в столице по выгодной цене – она будет снижена на 40 процентов. О чем и сообщили представители компании «Яндекс».
Совсем скоро компания Яндекс проведет для своих пользователей летнюю акцию. Те, кто использует программу Яндекс.Афиша смогут приобрести билет на культурные мероприятия в Москве по выгодной стоимости – она будет снижена на 40 процентов.
Организатор Bosco Fresh Fest, задействованный в акции, Илья Куснирович отмечает, что в столице в летние месяцы пройдет много интересных концертных программ. Людям будет сложно сделать выбор, определяясь, какое культурное мероприятие посетить.
Куснирович добавил, что подобная акция – это возможность привлечь как можно больше зрителей, а для слушателей – это шанс побывать на множестве концертных программ.
Сообщается, что полный список всех мероприятий, билеты на которые будут продаваться по акционной цене, опубликуют в день начала продаж.
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