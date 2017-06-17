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Подмосковье присоединилось к мировому движению паркового бега
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Общество — 17 Июня 2017, 00:55
Долгопрудный станет частью мирового движения паркового бега 24 июня. О чем рассказал глава движения в городе Игорь Матвеев.
В следующую субботу на территории парковой зоны в городе пройдет спортивное мероприятие. Долгопрудный станет участником мирового бегового движения. На церемонии будут присутствовать бегуны из столицы и региона, пояснил Матвеев.
Первый мировой забег parkrun состоялся в 2004 году в одном из парков Лондона. Организатором забега был британец Пол Синтон-Хьюитт. Parkrun в Москве впервые прошел 4 года назад. Международное движение паркового бега – бесплатное. Официальные спонсоры позволяют реализовать такую политику. Забег проводят по всем правилам с разметкой дорожек.
Как отметил Матвеев, в этом году в забеге должно принять участие до 100 человек. Это и местные жители, и гости из других городов. Атмосфера мероприятия будет праздничной. Организаторы движения в Долгопрудном собираются привлечь к этому событию как можно больше людей.
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