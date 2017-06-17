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Проект "Качество образования" стартует в Московской области в сентябре
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Общество — 17 Июня 2017, 00:56
В сентябре в регионе будет запущен сервис анкетирования родителей касательно отношения к качеству образования в школах. Тестирование сервиса адаптировали в 28 образовательных учреждениях Королева. О чем сообщают представители Минобразования в регионе.
Программа «Качество образования» стала толчком для создания сервиса анкетирования родителей касательно качественности образования в школах на сайте Школьный портал. Об этом рассказала глава ведомства Марина Захарова.
На сайте взрослые могут заполнить анкету и высказать свое отношение к образовательному уровню своего ребенка, отмечено в пресс-релизе.
Сообщается, что тестирование сервиса анкетирования родителей касательно качественности образования в школах успешно адаптировано в 28 школах Королева. Опрос анонимный. Чтобы заполнить анкету, хватит и пяти минут. В опросе поучаствовало 1700 родителей. С середины июня на сайте будет размещена ссылка на опрос для родителей школьников в МО.
Программа «Качество образования» послужит платформой для разработки системы объективной оценки образования.
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