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Настольные игры установят для гостей Кубка конфедерации
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Июня 2017, 01:03
В городском метрополитене желающие смогут попробовать свои силы в настольных играх.
На официальном ресурсе городской администрации сказано, что к началу Кубка конфедерации в метрополитене запустят информационный центр для приезжих, также на территории транспортного узла разместят площадки для настольного футбола.
Стало известно, что площадки установят в переходе между «Охотным Рядом» и «Театральной», а также – между станциями «Пушкинская» и «Чеховская». Настольная игра доступна всем желающим.Если болельщик не сможет найти себя партнера для игры, то ему поможет волонтер.
К началу Кубка конфедераций на территории транспортного узла запустят и информационный центр. Он будет доступен 17 июня, в фойе станции «Тушинская». Всех желающих будут информировать о работе подземки, а также стоимости проезда, лучших направлениях и правилах использования метро. Помощь центра окажется бесценной для иностранных гостей. Глава транспортного ведомства Максим Ликсутов сообщил, что все работники ИЦ в совершенстве говорят на английском языке. Консультанты также бесплатно предоставят гид по транспорту Москвы.
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