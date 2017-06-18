Только отпрыски состоятельных людей могут учится в школе «Зенита»

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Общество — 18 Июня 2017, 00:45
Популярный российский виндсерфер Егор Попретинский рассказал о проблемах в российском спорте.
Спортсмен считает, что главная трудность заключается в том, что инвесторы в РФ берутся лишь за раскрученные торговые марки. Они не хотят инвестировать в развитие чего-то, а это неправильно. Все бизнесмены хотят получать доход, однако финансирование в обычном понимание не рассчитано на получение дохода, оно стремится к развитию. В РФ нет управленцев, которые занимаются развитием. В виндсерфинг берут сегодня детей из богатых семей и продвигают, однако это совсем не то. Талантом обладают дети из бедных семей. Некоторым просто не дают возможности развиваться. Егор отметил, что его раскруткой в свое время тоже никто не хотел заниматься. Он сообщил, что Стефанию Елфутину, призера Олимпиады в Рио, не финансируют в полном объеме. Несмотря на то, что девушка продвигает виндсерфинг. Ее невозможно увидеть по ТВ.
Егор уверен, что проблемы у всех российских спортсменов одинаковые – отсутствует спонсор. Многие гимнасты продолжают работать, потому не представляют свою жизнь без спорта. Заработать на своем занятии они не могут.
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