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Незаконная миграция больше не волнует жителей столицы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Июня 2017, 00:46
Проблема незаконной миграции в Москве перестала волновать местных жителей. Эта проблема опустилась на 6-8 место. Об этом рассказали ведущие радио «Эхо Москвы».
Ситуацию прокомментировал мэр города Сергей Собянин. Он пояснил, что еще недавно вопрос незаконной миграции был на первом месте в столице. Первое и второе место занимали вопросы обеспокоенности граждан нашествием мигрантов. Сейчас этот вопрос опустился на 6-8 строчку. Проблема перестала быть острой.
Собянин заявил, что в столице создано много рабочих мест, на которые местные не устраиваются. В Москве профицит составляет 2,5 миллиона рабочих мест. Нанимаются на такую работу приезжие из МО либо других областей страны, либо мигранты.
Мэр Москвы пояснил, что городская администрация вела налоги для приезжих, чтобы они не меняли цены на рынке труда.
Собянин рассказал, что контролирование рынка труда осуществляется и в денежном плане. Власти решили сменить налог с 4 000 до 5000-7000.
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