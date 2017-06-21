21июня 2017
среда
|
Жильцы дома в Дубне разбили сад, чтобы скрыть запах канализации
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 21 Июня 2017, 02:02
В доме на Попова текут трубы, поэтому рядом витает специфический запах канализации, отмечают журналисты канала «360». Сложнее всего тем, кто проживает на первом этаже. Окна никто не открывает, так как запах присутствует везде.
Жительница дома Лидия жалуется, что дышать нечем. Она может выйти на улицу, а вот ее мать нет. Неприятный запах есть даже в шкафу.
Другая жительница, чтобы нейтрализовать неприятные запахи разбила сад под окнами. Однако это мало помогает. В особенности, если не закрыто окно в подвал. Если кто-то открывает окно, то в окно может залететь много мошкары.
Подвальное помещение наполовину затоплено. Тут и плесень на полу, и грибки, а также растения неизвестного происхождения.
Жильцы жаловались в ДУК. Собирали подписи, чтобы коммунальщики навели порядок. Однако рабочие заменили лишь некоторые трубы. Остальные все также текут.
Как пояснили в управляющей компании, на одном из участков канализации имела место аварийная ситуация. Дом старый, поэтому все проблемы решаются поэтапно.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +15 +17
утром +13 +15 днем +15 +17
Котировки
Партнеры