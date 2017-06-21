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Жильцы дома в Дубне разбили сад, чтобы скрыть запах канализации

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Общество — 21 Июня 2017, 02:02

В доме на Попова текут трубы, поэтому рядом витает специфический запах канализации, отмечают журналисты канала «360». Сложнее всего тем, кто проживает на первом этаже. Окна никто не открывает, так как запах присутствует везде.
Жительница дома Лидия жалуется, что дышать нечем. Она может выйти на улицу, а вот ее мать нет. Неприятный запах есть даже в шкафу.
Другая жительница, чтобы нейтрализовать неприятные запахи разбила сад под окнами. Однако это мало помогает. В особенности, если не закрыто окно в подвал. Если кто-то открывает окно, то в окно может залететь много мошкары.
Подвальное помещение наполовину затоплено. Тут и плесень на полу, и грибки, а также растения неизвестного происхождения.
Жильцы жаловались в ДУК. Собирали подписи, чтобы коммунальщики навели порядок. Однако рабочие заменили лишь некоторые трубы. Остальные все также текут.
Как пояснили в управляющей компании, на одном из участков канализации имела место аварийная ситуация. Дом старый, поэтому все проблемы решаются поэтапно.


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