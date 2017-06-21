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800 детей из МО смогут отдохнуть в лагерях Краснодарского края
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Июня 2017, 02:03
Вторая смена в оздоровительных комплексах Краснодарского края открылась несколько дней назад. Оздоровиться отправились 800 детей из МО. Об этом сообщают представители пресс-центра областной администрации.
Сообщается, что на детский отдых в этом году предоставлено полтора миллиона рублей.
20 июня в детских лагерях открылась вторая смена. Там смогут оздоровится 840 детей из региона от 7 до 15 лет, сказано в сообщении пресс-центра.
Представительница областной администрации Ольга Забралова рассказала, что в первую смену в оздоровительных комплексах Крыма и Краснодарского края побывали 2000 детей из региона. Чиновница отметила, что в этом году 8000 детей из неблагополучных семей, смогут оздоровится.
В МО в этом году открыто около 1100 лагерей на базе школ и сто загородных комплексов, где детям обеспечен круглосуточный присмотр.
За счет бюджетные средств в лагерях МО побывают 3000 детей. В одном из лагерей в Волоколамском районе в этом году примут двести детей Луганской и Донецкой народных республик.
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