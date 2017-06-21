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С какими проблемами сталкиваются маломобильные граждане при посещении общественных мест
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Июня 2017, 12:23
Маломобильные граждане сообщили о том, с какими проблемами им приходится сталкиваться при посещении магазинов и больниц. Информация была собрана путем опроса инвалидов в 4 городах региона. Чем и поделилась представительница Народного фронта Ольга Самарина.
Как отметила эксперт, опрос проводили в нескольких населенных пунктах региона: Пушкино, Сергиев Посад, Ивантеевка и Щелково. В опросе задействовали 53 мужчины и 31 женщина.
Специалисты оценили основные маршруты, которые используют опрошенные, и насколько удается удовлетворить каждодневные потребности. Опрошенные отметили самыми важными объектами больницы и магазины.
Выбранные маршруты позволили составить график соотношения предпочтений и ограничений.
Респондентам оказалось важно получать услуги в магазинах, однако ограничения при этом составили 90 процентов. Для остальных опрошенных важна забота о здоровье – около 60 процентов, но ограничения при получении услуг составляют 50 процентов.
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