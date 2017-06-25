25июня 2017
воскресенье
|
Владельцы баров в МО готовы работать до 23:00
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 25 Июня 2017, 11:39
Владельцы кафе и баров в центре столицы готовы работать до 23:00, а также обеспечить надежную охрану в вечернее время, отмечают представители местной администрации.
Сообщается, что жители Центрального округа пожаловались на шум в вечернее время от работы кафе. Прокурор района и владельцы баров обговорили важность соблюдения тишины после захода солнца. Кроме того, бизнесменов попросили наладить работу с клиентами в области соблюдения правил поведения в позднее время.
Владельцы кафе с готовностью идут на сотрудничество и намерены урезать часы работы до 23:00, а также не продавать алкоголь за пределами заведений. Помимо того, в позднее время бизнесмены собираются усилить меры безопасности.
Ранее удалось сократить шум от кафе в районе Патриарших.
Как отметил глава местной администрации, жители района имеют право на спокойную жизнь, что является приоритетом ля властей. Вся ответственность за клиентов и близлежащие территории лежит на бизнесменах.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода +18 +20
вечером +15 +17 ночью +14 +16
Котировки
Партнеры