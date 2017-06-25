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В Химках заработал магазин off‑price

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Общество — 25 Июня 2017, 11:40

Новая форма торговли начала использоваться в одном из торговых комплексов Химок. Люди могут покупать
Магазин типа off-price начал работать в самом крупном торговом комплексе Подмосковья. Люди могут купить понравившиеся вещи по низкой цене, отмечают в пресс-центре администрации Химок.
В городе начала работать торговая точка в форме off-price. Магазин находится в одном из ТЦ города. На открытии для гостей работали аниматоры. Покупатели смогут получить дисконт на 10%. Местные жители смогут купить: одежду, обувь, бытовые товары.
Как отметил представитель магазина Дмитрий Шигонов, гостей ожидало множество подарков. На полках представлен широкий ассортимент, поэтому каждый сможет купить то, что ему нужно.
Магазин решили открыть именно в Химках, так как тут проживает много людей. Владельцы уверены, что магазин станет популярным среди покупателей.
Сообщается, что Химки – это привлекательный для инвестиций район. С начала 2017 тут начала работать 1000 новых компаний.


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