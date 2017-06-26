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На забастовку в Новой Москве вышли обиженные дольщики
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 26 Июня 2017, 12:25
Люди требуют наказать виноватых, так как они остались без дома. Митингующие пришли к недостроенным домам в селе Воскресенское. Сто дольщиков около 13 лет ожидают свои квартиры. Больше тысячи человек имеют статус бездомных.
Как рассказала одна из митингующих Елена Черновская, люди собрались в селе Воскресенское на счет замороженной стройки компании Евро-Старт. На митинг пришло сто человек. Митинг был согласован с властями. Дольщики хотят, чтобы их услышали власти. Депутаты в начале июля проведут совещание по поводу обманутых дольщиков. Люди 13 лет ждут, когда смогут въехать в свои квартиры. Подобные акции проводятся еще в 12 точках региона. Дольщики хотят, чтобы об их проблеме знали СМИ и чиновники.
В Новой Москве как минимум 15 000 семейств остались без крова из-за приостановки строительных работ.
Одна из дольщиц пожаловалась, что отдала все свои сбережения на новую квартиру. Застройщики то и дело меняются. Власти постановили достроить дома, однако процесс затянулся. Чиновники предлагают объединиться в ЖСК, однако у людей уже нет средств.
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